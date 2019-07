Schützenfest in Haldern : Haldener König bleibt in der Familie

Haldern Ulrich „Uli“ Uebbing ist neuer König der St. Josef Schützenbruderschaft Haldern. Zu seiner Königin wählte er Ehefrau Luzie. Die beiden lösen damit Tochter Judith ihren Partner Nils Peters ab.

Mit dem 52. Schuss wurde am Sonntag um 13.18 Uhr an der Vogelstange auf dem Dorfplatz Familiengeschichte geschrieben. Der 57-jährige Altenpfleger Ulrich Uebbing sicherte sich die Königswürde der Halderner St.-Georg-Bruderschaft und setzte sich gegen seinen Kontrahenten Gerald Oostendorp durch. Schon im letzten Jahr hatte Uebbing sein Glück versucht, war aber gescheitert. Damals war ihm Nils Peters, der Partner seiner Tochter, zuvorgekommen.

Dass ihre Eltern sie und ihren zukünftigen Ehemann jetzt ablösen findet Tochter Judith „richtig klasse“. Geplant war die Weitergabe der Königswürde innerhalb der Familie nämlich eigentlich nicht. Mutter Luzie (57), die gestern durch die Spontanität ihres Mannes unverhofft zur Königin wurde, nimmt es mit Humor „Es ist wie es ist“, meinte diese nüchtern. Wenn man eh im Thema sei, komme es auf ein weiteres Jahr voller Schützenfest in der Familie nicht an.

Fahnenschwenken Am Samstag wurde im Rahmen des Schützenfestes auch das Bezirksfahnenschwenken ausgerichtet. In der Schülerklasse konnte sich die Mannschaft aus Millingen durchsetzen, den ersten Platz in der Jugendklasse sicherte sich das Team aus Bergerfuhrt.

Auch der gescheiterte Mitbewerber Gerald Oostendorp (57) konnte sich für seinen Kontrahenten freuen. Oostendorp war schließlich bereits im Jahre 2000 Schützenkönig. Damals hat ihm das Wetter jedoch jahresbegleitend einen Strich durch die Rechnung gemacht, sodass er als „Regenkönig“ in die Vereinsgeschichte einging. Sein Wunsch, in diesem Jahr einmal als König im Sonnenschein zu marschieren, blieb ihm vorerst verwehrt. Beim Preisschießen war Heinrich Jansen siegreich und sicherte sich die Krone. Der Kopf ging an Bernhard Brömling, der linke Flügel an Petra Herbst. Ludger Krebbing schoss den rechten Flügel, Andreas Tenhagen den Reichsapfel. Das Zepter sicherte sich Daniel Stevens und Dirk Geerlings durfte sich über den Schwanz freuen. Beim Kinderkönigsschießen war Jannik Krebbing erfolgreich und wählte Ina Herbst zur Königin.