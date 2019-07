Reeser Rheinpromenade : Teilnehmer-Rekord beim Oldtimer-Treffen

Blickfang an der Rheinpromenade war auch dieser amerikanische Straßenkreuzer. Foto: Markus van Offern (mvo)

REES Für die vielen alten Schätzchen aus Blech und Chrom wurde die Reeser Rheinpromenade am Sonntag schnell zu klein. Gut 350 Fahrzeuge waren insgesamt zu sehen.

Als am Sonntag um 11 Uhr das fünfte Oldtimer-Treffen offiziell begann, gab es für die automobilen Schätzchen längst keine freien Stellplätze mehr an der heißbegehrten Rheinpromenade. Denn die ersten Teilnehmer waren schon um 8 Uhr angerollt. Wer nicht derart „überpünktlich“ am Rhein eintraf, wurde von den Organisatoren auf den Markt umgeleitet, der auch recht schnell an seine Grenzen stieß. Mehr als 350 Fahrzeuge, gebaut zwischen 1926 und 1989, zählte die Stadt Rees in diesem Jahr — neuer Rekord in der PS-starken Erfolgsgeschichte des Oldtimer-Treffens, das seit 2007 alle drei Jahre stattfindet.

Der millionenschwere Fuhrpark aus Blech, Stahl, Chrom und Lack erstreckte sich von der Rheinwiese am Kanuclub bis zur Fährstube des Rheincafés Rösen und weiter, vom Rathaus bis zur Pumpe, über den Markt. Die alten Traktoren, die vor zwölf Jahren die Keimzelle des Oldtimer-Treffens waren, konzentrierten sich nun auf den Rasen rund um den Findling. „In den Anfangsjahren haben wir stark auf Trecker gesetzt und nur einzelne Autos zugelassen“, sagt Tomas Nienhuysen, der das Treffen mit seinem Vater Udo und weiteren Verwandten sowie Freunden organisiert. „Inzwischen kommen fast nur noch Autos, die in der Gunst der Besucher aber auch sehr viel höher stehen.“

Info Büchermarkt soll wieder Besuchermagnet werden 18. August Die Reeser Rheinpromenade soll auch am Sonntag, 18. August, zum Besuchermagnet werden. Dann richten die Stadt und die Bücherei wieder den beliebten Büchermarkt mit vielen antiquarischen Schnäppchen aus. Der Markt beginnt um 11 Uhr.

Meter für Meter verbanden sich entlang der Rheinpromenade Automobil- und Lebensgeschichte. „So einen Wagen hatte ich früher auch“, erzählten Eltern ihren Kindern, während sie bei den höherpreisigen Modellen seufzten: „Das war immer mein Traumwagen.“ Zugleich wunderten sich viele Besucher, dass Autos, die in ihrer Kindheit und Jugend zum Alltagsbild auf den Straßen gehörten, inzwischen Oldtimer sind und dass die letzten 30 Jahre an diesen Fahrzeugen mitunter spurloser vorbeigegangen ist als am eigenen Körper.

Die Stadt Rees zeigte sich den Ausstellern gegenüber einmal mehr spendabel: Wer die Promenade mit einem Oldtimer aufwertete, erhielt einen Gutschein über ein Frühstück auf dem Fahrgastschiff Stadt Rees, eine Wurst und ein Kaltgetränk. Doch es war vor allem die Aussicht auf den Rhein und die Aussicht auf nette Gespräche mit gleichgesinnten Autofans, die zu diesem vielleicht schönsten Oldtimer-Treffen der Region lockten.

Mancher stolze Autobesitzer lud die Besucher, darunter auffallend viele Familien mit Kindern, sofort ein, hinter dem Steuer Platz zu nehmen. Andere hatten vorsorglich Schilder wie „Nur mit den Augen anfassen!“ oder „Wer am Lack packt, kommt im Heim“ neben den Fahrzeugen platziert.

Bis sich alle Oldtimer um 15 Uhr mit einem Korso durch die Innenstadt von Rees verabschiedeten, wurde Stunde um Stunde gefachsimpelt und geplaudert. Denn egal ob VW Bulli, Porsche, Goggomobil oder NSU Spider: Jedes Fahrzeug hatte seine erzählenswerte Geschichte unter der Motorhaube. So auch der grüne Ford Taunus namens „Trutchen“, Jahrgang 1961, der früher zu den beliebtesten Handwerkerfahrzeugen gehörte und 51 Jahre lang in einem Malerbetrieb diente. „Trutchen“ erlebt jetzt einen zweiten Frühling und ist mit dem winzigen Wohnwagen Eriba Puck, genannt „Pucki“, eine bezaubernde Ehe eingegangen. „Wir fahren damit aber nicht in den Urlaub, sondern nutzen Pucki als Gästezimmer“, so die Besitzerin.

Das nächste Oldtimer-Treffen mit Rheinblick findet erst wieder 2022 statt. „Würden die Oldtimer jedes Jahr kommen, wäre das für die Teilnehmer und die Besucher schnell uninteressant“, sagt Tomas Nienhuysen. „Durch den Drei-Jahres-Takt erhalten wir den Event-Charakter.“

(Michael Scholten)