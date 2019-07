Freizeitbad Embricana : Von der Badeanstalt zum Erlebnisbad

EMMERICH Vor 25 Jahren wurde das Embricana eröffnet. Durch Investitionen bleibt das moderne Freizeitbad attraktiv. Das Jubiläum wird im August gefeiert.

Das erste Emmericher Schwimmbad wurde 1865 vom „Verein der Schwimm- und Badeanstalten“ eröffnet. Es lag unterhalb des Zollhafens am Rhein, nahe des Kriegerdenkmals. Die Badeanstalt bestand aus einem Schwimmbassin, Badezelten und einem Holzbau, der auf Trägern aus Eisenbeton ruhte. Leider hielt das Rheinschwimmbecken dem Ansturm an Schwimmern nicht stand, so dass es in den Fluten des Flusses versank. 1918 – nach dem Ersten Weltkrieg – wurde ein zweiter Anlauf gestartet. Der Zimmermann Kortboyer baute die Badeanstalt wieder auf. Im Hafenbecken entstand eine auf dem Rhein schwimmende Konstruktion, die etwa 25 Meter lang war, Laufstege und Umkleidekabinen hatte. Geschwommen wurde hier nur im Sommer, denn im Winter war das Wasser zu kalt.