Museum Koenraad Bosman : Neue Ausstellung im Reeser Museum

REES Museum Koenraad Bosman zeigt ab Sonntag Bilder Magdalena Grafs.

(RP) Am Sonntag, 21. Juli, eröffnet die stellvertretende Bürgermeisterin Mariehilde Henning die Ausstellung „Stahl und Natur“ der Künstlerin Magdalena Graf aus Dinslaken (11.30 Uhr, Koenraad Bosman Museum). Während der musikalische Rahmen von den Haldern Strings gestaltet wird, übernimmt der Kunsterzieher und Künstler Sigurt Gottwein die Einführung.

Die freischaffende Künstlerin beschäftigt sich schon seit Jahren in ihren Arbeiten mit dem Thema „Heimat“. Dabei setzt sie den Niederrhein mit Fluss, Brücken, Wäldern, Feldern und Wiesen gekonnt in Szene.

Magdalena Graf lebte viele Jahre in unmittelbarer Nähe des Landschaftsparks Duisburg Nord. Dort bekam sie den Strukturwandel der Industrie hautnah mit. Die Künstlerin ließ sich vom Stahl, der in der Sonne seine volle Farbenpracht bekam, inspirierten. In ihren Arbeiten geht es um unterschiedliche Themenbereiche. Dazu zählen Landschaftsmalerei, Industriekultur, Stillleben, florale sowie figurative Arbeiten. Die Ausstellung ist bis zum 8. September zu sehen.