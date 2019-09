Pfarrbücherei Haldern : Ansturm auf das neue Angebot der Pfarrbücherei

HALDERN Nach einem Wasserschaden wurden nun die neuen Räumlichkeiten in Haldern offiziell eingeweiht.

Die Pfarrbücherei der St. Georg-Gemeinde ist umgezogen: Vom langjährigen Domizil neben dem Jugendheim an der Bahnhofsstraße fand der Umzug in diesem Jahr nun ins neue Haldener Pfarrzentrum am Altenheim statt.

Nach einem größeren Wasserschaden ist der neue Büchereiraum in der ersten Etage gegenüber dem Pfarrbüro wieder liebevoll und freundlich instand gesetzt worden und zu den bisherigen Öffnungszeiten (donnerstags: 16 bis 17.30 Uhr, sonntags: 10 bis 11.30 Uhr) stehen allen großen und kleinen Interessierten die über 1400 Medien zur Ausleihe zur Verfügung. Von dicken Schmökern, die nun im Herbst und Winter zu langen Lesenächten zuhause einladen, über spannende Sachbücher, Neuerscheinungen und Biographien bietet die Pfarrbücherei natürlich auch für jüngere Leserinnen und Leser eine große Bandbreite an ansprechenden Kinder– und Jugendbüchern oder auch Hörbücher und Spiele für die ganze Familie an.

Die Gruppe an Ehrenamtlichen ermöglicht es zudem, dass die drei Halderner Kindergärten einmal monatlich zu Besuch kommen können und führt so die Jüngsten an die erfüllende Freude am Lesen und an Bücher heran. Wie viel Spaß vor allem die kleinen Gäste an dem bunten Angebot der Pfarrbücherei haben, zeigte sich am 22. September bei der Einweihung der neuen Räumlichkeiten. Diakon Bernhard Herbst erinnerte zunächst im Rahmen einer kleinen Andacht an Karl Borromäus, dem es immer wichtig war, dass Menschen Zugang zu Büchern und somit zur Bildung haben. Maria Brömling schnitt mit ihrer jungen Assistentin Leni dann das Absperrband durch und nach der Segnung des Büchereiraumes eroberten vor allem die Kinder mit großem Hallo die Bücherregale und –kisten, derweil die Großen auf die Neueröffnung anstießen.