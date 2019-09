Ehrung in REES : Rheinlandtaler für Bernd Schäfer

Das Publikum im Bürgerhaus in Rees. Foto: Michael Scholten

REES Landschaftsverband zeichnet Pädagogen wegen seiner Verdienste um die Erforschung des jüdischen Erbes in Rees aus.

Für seine Verdienste um die Erforschung und Vermittlung des jüdischen Erbes in der Stadt Rees ist der pensionierte Pädagoge Bernd Schäfer mit dem Rheinlandtaler des Landschaftsverbandes Rheinland (LVR) ausgezeichnet worden.

100 geladene Gäste verfolgten im Bürgerhaus den Festakt, in dem sich der Preisträger auf Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch und Portugiesisch bedankte. „Das sind die Sprachen jener Länder, in denen heute die Nachfahren der jüdischen Familien leben, die einst aus Rees fliehen mussten oder in Konzentrationslagern ums Leben kamen“, sagte Bernhard Schäfer.

Info Das ist der Rheinlandtaler Seit 1976 hat der LVR mehr als 1300 Männer und Frauen mit dem Rheinlandtaler geehrt. Bernd Schäfer ist der dritte Preisträger in Rees. 1984 wurde Stadtarchivar Hermann Terlinden ausgezeichnet, 1992 der Halderner Heimatforscher Hans Fenger. Im Kreis Kleve erhält 2019 auch Ruth Warrener den Rheinlandtaler. Die Lehrerin erforscht seit 2003 das jüdische Leben in Goch.

Als Lehrer, Geschichtsforscher, Stadtführer, Nachtwächter und Privatmann sei es ihm immer wichtig gewesen, die Vergangenheit sichtbar, spürbar und erlebbar zu machen. Seinen Rheinlandtaler widmete Bernd Schäfer den Zeitzeugen, die ihm seit Jahrzehnten vertrauensvoll von den Schicksalen ihrer Familien erzählen, sowie allen Reeserinnen und Reesern.

Er bat die Stadtverwaltung, den Rheinlandtaler künftig in der zweiten Etage des Rathauses öffentlich zu präsentieren: In derselben Vitrine, in der auch der Ehrentaler liegt, mit dem die niederländische Gemeinde Apeldoorn die Stadt Rees im Dezember 2018 für ihre Aufbereitung der deutsch-niederländischen Geschichte würdigte.

In seiner Laudatio auf Bernd Schäfer erinnerte Prof. Dr. Jürgen Wilhelm, stellvertretender Vorsitzender der Landschaftsversammlung Rheinland, an die 66 Frauen, Männer und Kinder, die im Jahr 1933 noch die jüdische Gemeinde in Rees bildeten. Nur 24 von ihnen entkamen dem sicheren Tod, durch frühzeitige Flucht oder Ausreise aus Deutschland. „Es ist Ihnen, lieber Herr Schäfer, zu verdanken, dass wir heute die Schicksale vieler dieser Menschen kennen“, sagte der Laudator.

„Durch Ihre Kontakte zu Überlebenden sowie zu Nachfahren der Reeser Holocaust-Opfer gelang es, die Flucht- und Lebenswege zu ermitteln“ und durch Ausstellungen, Gedenkveranstaltungen, Führungen und Publikationen mit einem breiten Publikum zu teilen. Auch der „Raum der jüdischen Traditionen“ im Koenraad-Bosman-Museum gehe auf die Initiative des Preisträgers zurück.

Die im Museum ausgestellten Kultgegenstände aus der ehemaligen Reeser Synagoge, aber auch die historischen jüdischen Friedhöfe, seien ein „Schatz, der für die Nachkommen der überlebenden jüdischen Bürger aus Rees eine besondere, auch emotionale Bedeutung“ habe.

Die stellvertretende Landrätin Hubertina Croonenbroek überbrachte Glückwünsche des Kreises Kleve, Bürgermeister Christoph Gerwers lobte Bernd Schäfer als einen Mann, der viele Ideen mit Herzblut und Engagement umsetze und die gute Sache immer im Blick habe. Augenzwinkernd fügte der Bürgermeister hinzu: „Die Umsetzung ist gelegentlich chaotisch, sodass strukturiert denkende Menschen manchmal das Bedürfnis haben, Bernd Schäfers Projekten System und Ordnung zu verleihen.“