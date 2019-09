In Elten : Kirmesspaß startet am 5. Oktober

Elten Die meisten Menschen in Elten haben sich den Termin vermutlich schon mal vorgemerkt.

Am Samstag, 5. Oktober, startet um 15 Uhr die Kirmes auf dem Eltener Marktplatz. Die Interessen- und Werbegemeinschaft Elten will in Zusammenarbeit mit den Schaustellern ab 15.30 Uhr erneut am Glücksrad drehen und zum Kirmesstart Fahrchips für die Fahrgeschäfte und Gutscheine verlosen. Auf einen Fassanstich zur Kirmeseröffnung wird verzichtet. Dafür entrichtet Ortsvorsteher Albert Jansen eine Geldspende zugunsten caritativer Zwecke. Bis Montag, 7. Oktober, stehen zwölf Schausteller mit ihren Geschäften auf dem Marktplatz in der Ortsmitte. Am Sonntag, 6. Oktober, beginnt um 9.30 Uhr die Prozession an der St. Martinus-Kirche in Elten. Im Anschluss daran findet der Gottesdienst in der Kirche statt. Ab 12 Uhr ist dann die Kirmes für alle geöffnet. Am Montag öffnet die Kirmes um 14 Uhr. Wegen der Aufbauarbeiten für die Kirmes fällt der Wochenmarkt am Freitagvormittag, 4. Oktober, aus.