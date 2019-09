Die Bürger sind sauer : Leiharbeiter: Noch keine Verbesserungen

Bürgermeister Peter Hinze nach dem Informationsabend in der Gesamtschule im Gespräch. Foto: Monika Hartjes

EMMERICH Infoabend in der Gesamtschule macht den Ärger deutlich. Drei Vertreter von Zeitarbeitsfirmen waren vor Ort. Aber die anderen Unternehmen kooperieren nicht.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Monika Hartjes

Leiharbeiter, die sich schlecht verhalten, sind in der Emmericher Innenstadt weiterhin ein Problem. Das wurde am Donnerstagabend in der Gesamtschule deutlich. Vertreter der Stadtverwaltung hatten zu einem Bürger-Dialog zum Thema eingeladen. Nach den Ortsteilen Praest und Elten waren jetzt die Bürger der Innenstadt aufgerufen, ihre Beschwerden und Erfahrungen zu schildern. Als Gesprächspartner der Stadt standen Bürgermeister Peter Hinze, der Erste Beigeordnete Stefan Wachs und die Leiterin des Fachbereichs Bürgerservice und Ordnung, Karin Schlitt, zur Verfügung.

Vertreter von drei Uitzendbureaus waren ebenfalls vor Ort: Atakan Özkan von „Horizon“, Krzysztof Kaminski von „Mc Doit Flexwork“ und Ronald Hilberdink von „Flexfactory“.

Info Leiharbeiter in 50 Wohnungen in Emmerich In Emmerich sind in rund 50 Immobilien Arbeitsmigranten untergebracht. „In den Niederlanden fehlen rund 50- bis 60000 Unterbringungsplätze für Leiharbeiter, deshalb leben viele bei uns“, erklärte Bürgermeister Hinze. Man stehe mit dem Kreis Kleve, aber auch mit den Gemeinden Montferland und Zevenaar im Dialog, aber es gebe keine konkrete Lösung.

„Unsere Aufgabe ist es, Gefahren für die Sicherheit und Ordnung abzuwenden“, sagte Schlitt. Beschwerden hinsichtlich der Leiharbeiter gebe es vermehrt, in erster Linie gehe es um Lärm, laute Musik, Müll, Grillen oder auch die nächtlichen Motorengeräusche, wenn die Leiharbeiter zur Arbeit abgeholt werden. „Bei Anruf ermitteln wir den Sachverhalt, jeder Einzelfall muss beurteilt werden. Wir versuchen, Probleme abzustellen. Es ist oft schwierig, den Verursacher zu finden“, so Schlitt. Deshalb habe man in jedem Uitzendbureau einen Ansprechpartner. Mit einigen klappe die Zusammenarbeit gut, mit anderen nicht.

Viele Beschwerden gab es über die Arbeitsmigranten, die am Geistmarkt 30/31 wohnen, dem ehemaligen Restaurant „Montenegro“. Die Bürger bedauerten, dass der Ansprechpartner des Uitzendbureaus „Flexrooms“, das hier seine Arbeiter untergebracht hat, nicht anwesend war. „Die Leute steigen hinten aus den Fenstern auf die Flachdächer des Anbaus, wo sie grillen“, erzählte eine Frau, die Eigentümerin von Nachbarwohnungen ist. „Wenn da ein Brand ausbricht!“. Es werde auf dem Anbau viel getrunken - gerade am Wochenende. Es gehe sehr laut zu, Essensreste bleiben liegen, das ganze Arenal sei verschmutzt. „Eine Mieterin hat die erste Ratte gesichtet.“

Aber auch vor dem Haus sei die Situation nicht hinnehmbar. „Die Leute sitzen in den Hauseingängen, lassen ihre Flaschen stehen, so dass oft Scherben herumliegen, und urinieren gegen die Hauswände“, beschwerte sie sich. Die Frau erklärte, dass sich der Wert der Häuser dort rapide vermindere. Es sei immer schwieriger, Mieter für die Wohnungen zu finden. „Wir haben Kontakt zu ‚Flexrooms‘, aber leider ist die Zusammenarbeit nicht gut“, so der Bürgermeister.

Beschwerden gab es auch wegen des Verhaltens von Leiharbeitern in der Gartenstraße 1. „Den ganzen Tag trinken sie Alkohol und abends fahren sie dann wie die Wilden durch die Straßen“, meinte ein Bürger. „Das werden wir ansprechen“, versprach Atakan Özkan, dessen Firma dort Arbeiter untergebracht hat. „Wir haben Verträge mit den Leuten. Darin steht auch, dass sie sich an die Regeln zu halten haben. Wer das nicht macht, bekommt eine Abmahnung. Beim zweiten Mal wird er entlassen.“ Er versprach auch, dafür zu sorgen, dass die alten Matratzen und der Müll hinter dem Haus an der Bredenbachstraße 31 entfernt werden.