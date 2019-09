Politik : SPD Rees setzt sich für Carsharing ein

Bodo Wißen engagiert sich für das Modell Carsharing. Foto: SPD

Rees (RP) Die SPD macht sich für die Einführung von Carsharing in Rees stark. Ergänzt werden könnte das Angebot um Leih-Pedelecs und Elektro-Motorroller. Per Antrag im Stadtrat bitten die Sozialdemokraten die Stadtverwaltung um Prüfung, wie auch in Rees und den Ortsteilen Carsharing ermöglicht werden kann.

„Als ich in Brüssel gearbeitet habe, hatten wir gar kein eigenes Auto. Als vierköpfige Familie haben wir Carsharing genutzt. Autos stehen statistisch im Schnitt 23 Stunden am Tag und in der Nacht herum. Gleichzeitig wissen wir, dass insbesondere jungen Menschen das Nutzen wichtiger ist als das Besitzen. Das Auto ist gerade für junge Leute kein Statussymbol mehr. Alles dies spricht für die Einführung von Carsharing. Denkbar ist auch das Angebot um Pedelecs und Elektro-Motorroller zu erweitern. Wir wollen auch prüfen lassen, wie sich privates Carsharing, bei dem sich Bekannte und Nachbarn Autos leihen, umgesetzt werden kann“, so Bodo Wißen, Reeser Bürgermeisterkandidat und Vize-Vorsitzender der Kreis Klever SPD.