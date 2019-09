Heike Beyer : Reeser Rheinkönigin kommt unter der Haube

Info

Aktion von RWG und RP Seit dem Jahr 2001 wird in Rees die Rheinkönigin gekürt – eine Aktion der Reeser Werbegemeinschaft mit der RP. Heike Beyer war die 18. Majestät und die erste, die nicht mehr gewählt, sondern aufgrund ihres gesellschaftlichen Engagements gekürt wurde. Das wird auch dieses Jahr wieder der Fall sein.

13. Oktober Beim Rheinfest am 13. Oktober wird die Nachfolge Heike Beyers geregelt. Um 15 Uhr wird an diesem Tag die neue Majestät auf der RP-Bühne am Markt präsentiert.