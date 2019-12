Gewerbegebiet „NettPark“ : Schub für den Logistik-Standort

KLEIN-NETTERDEN Fast zeitgleich sind im Gewerbegebiet „NettPark“ die beiden Hallen von Fiege und Convent fertig geworden.

Die Bauvorhaben der Logistiker Fiege und Convent im Gewerbegebiet NettPark sind fast zeitgleich fertig geworden. Wie berichtet, hatte die Emmericher Spedition Convent das letzte freie Grundstück des Areals erworben. Auf 3,25 Hektar nördlich des Ravensackerwegs wurde eine Logistikanlage zur Lagerung von Kunststoffgranulat errichtet. Bisher hatte Covent das Kunststoffgranulat in eigenen und auch in angemieteten Hallen gelagert. Jetzt kann dieses Geschäft an einem Standort konzentriert werden. Wie Susanne Convent-Schramm, Geschäftsführerin von Convent, der RP jetzt auf Anfrage mitteilte, hat die Einlagerung in dieser Woche begonnen.