Idee für die Umwelt : Stadtwerke denken über Wasserspender für Schulen nach

Dieses Archivfoto zeigt einen Wasserspender an der Kopernikus-Schule in Langenfeld. In Rees wird jetzt über Ähnliches nachgedacht. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

REES Zur Müllvermeidung: Stadtwerke prüfen, ob Wasserstellen an Reeser Schulen installiert werden können.

(bal) In Rees werden derzeit viele Ideen diskutiert, die der Umwelt dienen sollen. Eine davon kam jüngst im Schulausschuss zur Sprache. Dort wollten Ausschussmitglieder von der Stadtverwaltung wissen, ob in den Schulen nicht auch fest installierte Spender für Trinkwasser installiert werden könnten. In Emmericher Schulen gäbe es so etwas bereits. Hintergrund der Idee ist, mit den frei zugänglichen Wasserstellen das Müllaufkommen zu reduzieren beziehungsweise die Verwendung von Plastikflaschen zu vermeiden. An den Wasserspendern können sich die Schüler ihre mitgebrachten Flaschen immer wieder selbst auffüllen.