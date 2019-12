Ab Januar : Waldorf-Tagespflege startet in Grietherort

Info

Samstag Eltern, die sich für die Waldorfpädagogik interessieren, können sich am Samstag, 7. Dezember, in Uedem informieren, wenn an der dortigen Waldorfschule (Meursfeldstraße 8) der Tag der offenen Tür stattfindet.

Programm Von 9 bis 9.30 Uhr findet eine Monatsfeier statt, bei der die Forscher- und die Entdeckerklasse auf der Bühne zeigen, was sie im Unterricht erarbeitet haben. Von 9.30 bis 12 Uhr lädt die Schule bei Kaffee und Kuchen dazu ein, mit Lehrern, Eltern und Arbeitskreisen zu sprechen, und die Räumlichkeiten zu besichtigen. Die Kinder können währenddessen basteln und spielen.