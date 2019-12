Interview Andrea Schaffeld : Emmerich braucht Ideen für seine Dörfer

Emmerich Die Emmericher SPD-Fraktion möchte, dass die Stadtverwaltung ein Konzept für die Dörfer erstellt. Die Fraktionschefin Andrea Schaffeld erklärt, was es damit auf sich hat.

Andrea Schaffeld Zugegebenermaßen kam die Vorlage und die Ideengebung aus Rees, die ein Dorfentwicklungskonzept für Millingen angehen wollen. Wir haben in Emmerich die Dauerdiskussion über die Innenstadt, die ihre Berechtigung hat, aber die Entwicklungen in den Dörfern nicht außer Acht lassen darf. Alle unsere Dörfer sind aus landwirtschaftlichen Strukturen entstanden und sind dann in der Folge durch dominante Verkehrsinfrastruktur geprägt worden, siehe B8 und Bahnlinie.

Der Ausbau der Betuwe-Linie verschärft diese Entwicklungen und zeigt die Notwendigkeit, dagegen die Lebensbedingungen in den Dörfern zu stärken. Die große Chance der Dorfentwicklung ist, dass sie Identität stiftet und so die hohe Lebens- und Wohnqualität noch einmal verbessert. Sie macht das durch die Partizipation aller Bewohnerinnen und Bewohner bei der Entwicklung des Konzeptes.