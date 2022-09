Vereine sammeln Ideen : So stellen sich die Halderner die Zukunft des Marktplatzes vor

So stellen sich die Halderner die Zukunft des Marktplatzes vor

Haldern Die Vereinsvertreter wünschen sich auf dem Platz vor der Haldern Pop Bar mehr Aufenthaltsqualität. Welche spannenden Ideen jetzt gesammelt wurden.

Rund 20 Vertreter der Halderner Vereine und Fraktionen des Stadtrates kamen auf Einladung des Gewerbevereins Haldern in der Haldern Pop Bar zusammen, um über die Zukunft des Marktplatzes zu diskutieren. Vorausgegangen war die Auftaktveranstaltung zur Zukunft des Halderner Marktplatzes, die im Pfarrheim stattgefunden hatte und auf lebhaftes Interesse gestoßen war. „Wir sollen die ersten Diskussionen bei der Auftaktveranstaltung auswerten und herausfinden, ob wir bereits eigene gemeinsame Vorstellungen entwickeln können“, umriss der Vorsitzende des Gewerbevereins, Klemens Cornelißen, die Aufgabe des Abends. Und tatsächlich konnten interessante Ideen gesammelt werden.

In den allermeisten Fragen waren sich die Teilnehmer einig: Der Marktplatz soll verkehrssicherer werden, indem Schrittgeschwindigkeit auf dem Marktplatz und der Lindenstraße vom Parkplatz vor der Bäckerei Jansen/Eisdiele Otten bis etwa Einmündung Parkplatz vor der alten Apotheke gelten soll. Grundsätzlich sollen – ähnlich der „Shared Space“-Konzeption – Fußgänger und Radfahrer Vorrang vor Autos haben. Außerdem sollen genügend Fahrradstellplätze eingerichtet werden und der Marktplatz barrierefrei oder zumindest barrierearm werden. Das Planungsbüro und die Stadtverwaltung wurden beauftragt zu prüfen, ob eine Abbindung des Marktplatzes vom Durchgangsverkehr (Lindenstraße auf Bahnhofstraße und Klosterstraße) möglich ist. Am Markt selbst gäbe es nur noch Ziel- und Quellverkehr, insbesondere für die Anwohner, Kunden und Gewerbetreibenden. Der Durchgangsverkehr würde dann an der ehemaligen Apotheke auf die Isselburger Straße umgeleitet.