Rainer Schmidt bei der Lebenshilfe : „Ich bin der unbetroffenste Betroffene, den Sie sich vorstellen können“

Kleve Der evangelische Pfarrer und Kabarettist Rainer Schmidt gratulierte der Lebenshilfe Kleverland zum Jubiläum. Von Mitleid will der Mann ohne Unterarme und mit Beinprothese nichts wissen.

(RP) Respekt und Bewunderung – das empfinden Menschen, die Rainer Schmidt kennengelernt haben. Von Mitleid will der Mann ohne Unterarme und mit Beinprothese nichts wissen. Er verkehrt die Tiefen im Leben eines Menschen mit Behinderung ins Gegenteil: „Ich bin der unbetroffenste Betroffene, den Sie sich vorstellen können“, sagt er. „Nicht jeder muss alles können, wir müssen uns ergänzen und wie ein Puzzle funktionieren, in dem nie alle Teile gleich sind.“

Mit viel Humor und großer Offenheit, nachdenklichen Passagen, Geschichten aus dem Leben und mitunter derben Sprüchen nahm er das Publikum in der Klever Stadthalle grandios mit – gemeinsam feierten sie den Auftakt zum 50. Jubiläum der Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung Kleverland. Seine Botschaft: „Inklusion funktioniert nur dann, wenn Menschen sich nicht gegenseitig egal sind – und einfach mal machen“, sagte. Dabei gab es viel Anerkennung für die Arbeit der Lebenshilfe in den vergangenen fünf Jahrzehnten. „Wenn wir es gut miteinander meinen, dann ist das Lebens-Hilfe“, sagte er. „Schließlich können sich Hände, Hirn und Herz nie abnutzen.“

Bereits 2016 war der Theologe und Kabarettist zu Gast bei der Lebenshilfe in Kleve . Späße rund um seine Behinderung, gesellschaftliche Abgründe, Betroffenheit der anderen und viele Anekdoten aus seinem Alltag füllten auch zum Jubiläumsabend unterhaltsam und berührend den Abend. Seither weiß das Publikum unter anderem, dass der Ausdruck Lebensgefährtin von Lebensgefahr abgeleitet wird und dass man als Mensch ohne Hände Schnitzel am besten mit nacktem Oberkörper brät, damit nicht immer gleich das Hemd mit Fett bespritzt ist.

Zu den Gratulanten zählten Kleves Bürgermeister Wolfgang Gebing und Stefan Welberts als stellvertretender Landrat für den Kreis Kleve. Viel Lob hielt der Klever Bürgermeister für die Umsetzung des Projektes Wohnpark Materborn bereit, „Menschen in die Mitte des Dorfes zu rücken – das hat gut geklappt.“ Mit Blick auf das geplante Quartier in der Wagnerstaße konnte er der Lebenshilfe auch für die Zukunft eine starke Rolle in Sachen Inklusion in der Stadt Kleve bescheinigen. „Das 50-jährige Bestehen der Klever Lebenshilfe ist zweifelsohne eine Erfolgsgeschichte. Sie setzen sich für selbstbestimmtes Leben und die Teilhabe von Menschen mit Handicap ein“, sagte auch Stefan Welberts.