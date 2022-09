Angebot der Stadt Rees : Zeichnen, Töpfern und Filmen mit dem Kulturrucksack

In der zweiten Jahreshälfte bietet die Stadt Rees mit dem Kulturrucksack NRW weitere Kreativworkshops für Jungen und Mädchen im Alter zehn 10 bis 14 Jahren an. Foto: Stadt Rees

Rees In der zweiten Jahreshälfte bietet die Stadt Rees mit dem Kulturrucksack NRW weitere Kreativworkshops für Jungen und Mädchen im Alter von zehn bis 14 Jahren an.

Am 24. September und 1. Oktober findet jeweils von 14 bis 17 Uhr in der Stadtbücherei Rees ein Zeichenworkshop statt. Die Kinder und Jugendlichen haben die Möglichkeit, mit dem erfahrenen Illustrator Stephan Lorenz aus Haldern ihre Zeichenkünste weiterzuentwickeln oder neu zu entdecken. Rund um das Thema Comic, Figuren oder Porträits werden eigene Charaktere entworfen und neue Zeichentechniken erlernt.

In der zweiten Woche der Herbstferien geht es in der Theater- und Kulturwerkstatt Haldern weiter. Vom 10. bis 15. Oktober wird ein eigener Stop-Motion Film entwickelt. Die Zehn- bis 14-Jährigen übernehmen unter der Leitung von Theaterpädagogin Silja Böhling-Buhl die komplette Filmproduktion. Von der inhaltlichen sowie bildnerischen Gestaltung über die Technik bis hin zur Musik können die Teilnehmer ihren Kurzfilm nach ihren eigenen Ideen produzieren. Der Workshop findet immer von 14 bis 17 Uhr in Haldern statt.