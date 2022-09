Aprés-Ski-Stimmung bei Biathlon-Tour : Schnee-Sport mitten in Eicken

Stellte sich trotz Regen der sportichen Herausforderung: Omar Alholwani ging für Katholische Hauptschuhe Neuwerk an den Start und belegte den dritten Platz. Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg)

Mönchengladbach Zweimal musste die Biathlon-Tour auf dem Eickener Markt wegen der Pandemie ausfallen. Jetzt konnte sie erstmals wieder stattfinden. Die sieben bunt gemixten Teams hatten trotz des schlechten Wetters Spaß.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Eva Baches

Eine herbstlich kühle Brise wehte über den Eickener Markt, und etwas Schnee, den die Organisatoren auf dem Marktplatz verteilt hatten, bildete eine schöne Kulisse für die Biathlon-Tour 2022. Schlagermusik hallte über das Areal und sorgt für Aprés-Ski-Stimmung. Nach den Einschränkungen der vergangenen zwei Jahre konnte der weltgrößte Volksbiathlon wieder an den Start gehen.

„Seit 2017 sind wir mit der Biathlon-Tour deutschlandweit unterwegs. In diesem Jahr werden wir rund 30 Städte besuchen“, sagte Ausrichter Martin Bremer von der Agentur „in Motion“. Durch die Pandemie seien in diesem Jahr einige Städte vorsichtig geworden mit einer Zusage für die Tour, so Bremer. „Rund ein Drittel müssen wir wieder neu aufbauen.“ Bernd Müller vom Verein Eickener Interessengemeinschaft „In Eickener Sache“ freute sich, dass es nach einer erfolgreichen Premiere 2019 jetzt eine Wiederholung des Events gibt. „2019 ist die Veranstaltung gut angekommen. Das wollten wir wiederholen.“

Neben der Biathlon-Tour gab es mit Karussell und Trampolin auch ein Angebot für die kleinen Besucher. Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg)

Insgesamt sieben Teams zu je vier Startern, unter anderem von der Katholischen Hauptschule Neuwerk (KHS), der SPD, von den Grünen oder der Ökumenischen Jugendarbeit Eicken e.V. (Öje), stellten sich der sportlichen Herausforderung und trotzten auch dem regnerischen Wetter.

Paul Mevissen von der Katholischen Hauptschule Neuwerk übte vorher zwei Stunden lang und zeigte seinen Kameraden am Schießstand, wie sie in 15 Sekunden möglichst alle Felder mit dem Laser treffen, um keine Strafsekunden zu riskieren. Pro Fehlschuss waren das immerhin 15 Sekunden, das summierte sich schnell. „Ich habe mir schon überlegt, in einen Schießverein zu gehen. Ich mache das gerne, um mein Feingefühl zu verbessern“, sagte der Schüler. Seine Schule war gleich mit zwei Teams angetreten. Die erste Mannschaft, KHS 1, kämpfte im ersten Vorlauf gegen das Team der Grünen und das der Öje um den Einzug ins Finale. Der Tagessieger fährt zum großen Finale in den Biathlonweltcup-Ort Oberhof und tritt dort gegen die Champions aus den anderen Städten an.

Um kurz nach 14 Uhr war es dann so weit: Die ersten vier Teams betraten zum Conquest of Paradise den Roten Teppich und wurden von Martin Bremer kurz vorgestellt. Dann folgte das Startsignal. Jonas Bechtel (Öje), Bernd Meisterling-Riecks (Bündnis 90/Die Grünen) und Omar Alholwani (KHS Neuwerk) kämpften sich auf der Loipe 400 Meter durch den Regen, immer wieder angefeuert durch ihre Teamkollegen, die am Rand unter dem Zelt standen.

Die Öje war für einige Zeit gleichauf mit dem Team der Grünen und Jonas Bechtel ging als Erster zum Schießstand. Bernd Meisterling-Riecks von den Grünen holte auf und war der Zweite am Gewehr, gefolgt von Omar Alholwani von der KHS Neuwerk. Der Schüler hatte aber leider nicht so viel Glück und Teamkollege Akram Senhaji El Khader musste 45 Strafsekunden warten, bevor er an der Loipe auf die Strecke durfte. Währenddessen ging es für die Grünen und die Öje weiter. Bis kurz vor Ende des ersten Vorlaufs konnte die Öje ihre Führung behaupten, wurde dann aber von den Grünen überholt und landete auf dem zweiten Platz. Die Katholische Hauptschule Neuwerk ging als Dritter durch die erste Vorrunde.