Isselburg : Polizei stellt Dieb nach  Verfolgungsjagd

Isselburg Die Polizei konnte einen 26-jährigen Mann nach einer Verfolgung festnehmen. Dabei ist auch ein Streifenwagen beschädigt worden. Der Mann steht im dringenden Tatverdacht, einen Firmenwagen gestohlen zu haben.

Das ist geschehen: Am Samstag (17.09.) gegen 08.00 Uhr hatte der Inhaber einer Firma an der Reeser Landstraße in Wesel einen Einbruch in seine Geschäftsräume gemeldet. Unbekannte Täter hatten eine Fensterscheibe eingeschlagen und einen Tresor mitgenommen. Den Tresor samt restlichen Inhalt hatte ein Zeuge bereits um 7.40 Uhr auf dem Deichweg auf einer Wiese gefunden und der Polizei gemeldet.