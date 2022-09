Volksfest in Millingen : Auf diese Highlights dürfen sich die Besucher beim Kartoffelfest freuen

Millingen Der Heimatverein Millingen/Empel feiert sein Erntedankfest am 2. Oktober auf dem Dorfplatz in Millingen. Worauf sich die Gäste freuen dürfen.

Pünktlich zum Start in den Herbst lädt der Heimatverein Millingen/Empel am Sonntag, 2. Oktober, zu seinem Kartoffelfest auf dem Dorfplatz in Millingen unter dem diesjährigen Motto „Kartoffel so lecker“ ein. Familien, Freunde, Nachbarn und viele Gästen von Nah und Fern sind herzlich dazu eingeladen, dabei zu sein.