Bürgermeisterwahl Rees Wahl: Kandidaten diskutieren in der Pop Bar und im Netz

Die Initiative „Deine Gemeinschaft, Deine Stimme“ des kreativen Netzwerks Haldern Pop, das vom Land NRW als „Creative.Space“ ausgezeichnet wurde, hat sich zum Ziel gesetzt, junge Wählerinnen und Wähler zu erreichen und in den politischen Prozess einzubinden. Mit einer Live-Veranstaltung in der Haldern Pop Bar am Donnerstag, 13. April, um 20 Uhr (Einlass 19 Uhr) wollen sie jungen Leuten die Möglichkeit geben, direkt mit den Bürgermeisterkandidaten Sebastian Hense und Bodo Wißen ins Gespräch zu kommen und ihre politischen Ziele kennenzulernen. Die Veranstaltung wird live auf Youtube übertragen und ist bis zur Wahl am 23. April kostenlos abrufbar.