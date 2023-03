Bürgermeisterwahl Das letzte Duell vor der Wahl

Von dem großen Interesse an der Podiumsdiskussion Sebastian Henses mit Bodo Wißen wurde die Kolpingfamilie ein bisschen überrascht. Heike Semelka und ihr Team vom Kolpinghaus mussten noch jede Menge zusätzliche Stühle anschleppen, damit am Mittwochabend auch jeder Gast noch einen Sitzplatz bekam. Es war zwar das insgesamt fünfte Aufeinandertreffen der beiden Bürgermeisterkandidaten, aber das erste in Rees – und auch das letzte vor der Wahl am 23. April.