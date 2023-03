Schon vor 8 Uhr warteten die ersten Kunden Riesiger Andrang bei Neueröffnung von Globus in Wesel

Zu den Frühaufstehern, die sich den für 30 Millionen Euro umgebauten Markt (früher Real) schon am Eröffnungsmorgen anschauen wollen, gehört Christoph Dahlem. Er wohnt in Düsseldorf und ist freiberuflicher Berater im Bereich Marketing und Vertrieb. „Mich interessiert sowohl das Ladenlayout als auch der Umfang und die Art der Eröffnungsaktivitäten. Ich möchte wissen, wie Globus schon am ersten Tag versucht, Kunden an sich zu binden“, erzählt er im Gespräch mit unserer Redaktion. Sein erster Eindruck ist mehr als gut. Unter anderem begeistert ihn die Beleuchtung, die für eine besondere Atmosphäre sorgt. „Schauen sie, wie das Obst strahlt“, sagt er. Und dann lobt er die nicht zu hohen Regale, die einen weiten Blick ermöglichen. Dass Fleisch- und Wurstwaren selbst hergestellt werden, sei die bekannte Stärke von Globus. „Globus ist auch bekannt für seine große Weinabteilung.“ Alles in allem hat sich für ihn die Fahrt aus der Landeshauptstadt gelohnt. „Für mich ist das ein toller Markt.“