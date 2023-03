Kunst in der Kirche in Emmerich Thieler erneut im Mittelpunkt

Am Sonntag, 2. April, ab 20 Uhr wird in der Heilig-Geist-Kirche der Kreuzweg von Fred Thieler erneut als Projektion auf die Fastentücher zu sehen sein. Begleitet von meditativer Musik hat so jeder die Möglichkeit, die Kunstwerke außerhalb ihres Platzes in der Kreuzweg-Kapelle auf sich wirken zu lassen.