Die Feuerwehr aus Hüthum fing ein Schaf ein, das in Richtung B 8 unterwegs war. Foto: Feuerwehr Emmerich

Emmerich Manchmal muss die Feuerwehr keinen Brand löschen. Es gibt Lebenslagen, da ist Hilfe ganz anderer Art gefragt. So wie am Dienstagabend.

Tierischer Einsatz für die Feuerwehr in Hüthum. Um 19.25 Uhr wurde die Einheit zu einer Tiefrettung in der Nähe der Eltener Straße gerufen. Der Anrufer teilte mit, dass ein Schaf über einen Zaun gesprungen war und sich auf den Weg Richtung B 8 machte. Die Feuerwehr konnte das entlaufende Tier schnell finden und einfangen. Im Anschluss wurde es wieder in sein Gehege gebracht. Die Kameraden waren 45 Minuten im Einsatz