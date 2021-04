Großbrand zwischen Kaarst und Neuss : Löscharbeiten abgeschlossen – Kripo nimmt Ermittlungen zur Brandursache auf

Neuss/Kaarst Bis in die frühen Morgenstunden war die Feuerwehr mit den Löscharbeiten auf dem Schrottplatz zwischen Kaarst und Neuss beschäftigt. Die Polizei nimmt die Ermittlungen zur Brandursache auf.

„Unsere Experten werden heute das Gelände begehen“, sagte ein Sprecher der Polizei am Freitagmorgen. Aktuell gebe es noch keine Hinweise auf einen möglichen Auslöser des Feuers. Auf dem Schrottplatz hatte es am Donnerstag auf einer Fläche von etwa 120 mal 100 Metern gebrannt, wie ein Feuerwehrsprecher am Donnerstagnachmittag mitteilte. Die Rauchwolke war weit über die Stadtgrenzen hinaus bis nach Mönchengladbach zu sehen.

Nachdem sich der Brand zunächst leicht ausgedehnt hatte, konnte die Feuerwehr ein Übergreifen auf ein angrenzendes Wohnhaus verhindern und das Feuer unter Kontrolle bringen. Zu Spitzenzeiten waren rund 160 Feuerwehrleute im Einsatz. Die Nachlöscharbeiten dauerten bis in die Morgenstunden.

„An die Glutnester zu kommen, war zum Teil sehr schwierig“, sagte der Sprecher. „Von Reifen über Autos bis zu Containern und Motoren wurden auf dem Gelände verschiedene Gegenstände gelagert, an die wir teils nur schwer herankamen.“ So mussten mit Unterstützung des Technischen Hilfswerks etwa Überseecontainer geöffnet werden, in denen Reifen brannten. Verschmutztes Löschwasser sei zu einer speziellen Kläranlage in Mönchengladbach transportiert worden. Die Aufräumarbeiten sollten bis zum Mittag dauern. Angaben zur Schadenshöhe machte die Polizei zunächst nicht.

Auf dem Schrottplatz war am Freitagmorgen ein Meer aus Löschschaum zu sehen. Die Polizei ließ niemanden auf das Gelände, weil die Kriminalpolizei noch nicht vor Ort war. „Die Löscharbeiten sind abgeschlossen“, sagte ein Polizeibeamter unserer Redaktion. Auf dem Gelände der benachbarten Lkw-Werkstatt lagen noch Schläuche, die Aufräumarbeiten sind in Gang.

In der Nacht wurde mit Hilfe von Scheinwerfern gearbeitet. Die Einsatzkräfte löschten Glutnester auf dem Gelände. „Das Feuer wird noch sehr schwer zu bekämpfen sein, wir müssen den kompletten Schrottplatz auf links drehen, um alle Glutnester zu löschen“, hatte Feuerwehrsprecher Christian Franke am Donnerstagabend gesagt. Das Technische Hilfswerk unterstützte die Feuerwehr mit einem Abrissbagger und zwei Radladern. Das Löschwasser wurde durch die Betriebsmittel auf dem Schrottplatz verunreinigt. Daher mussten mehrere Firmen mit Spezialfahrzeugen große Mengen an Löschwasser absaugen und es in Tankfahrzeuge pumpen, um das verunreinigte Wasser umweltgerecht zu entsorgen.

Der Rauch war am Donnerstagnachmittag und am frühen Abend Richtung Reuschenberg abgezogen. Nach Angaben der Feuerwehr waren auch Gefahrstoffexperten im Einsatz. Alle Messwerte waren nach Angaben Frankes unbedenklich. Unter dem Schrottplatz führt in drei Metern Tiefe eine Pipeline vorbei, von der allerdings keine Gefahr ausgeht.

In Hülchrath kam es nach Feuerwehr-Angaben zu Geruchsbelästigungen durch Rauchgase, da sich die Rauchwolke dort niedergeschlagen hatte. Die Bürger wurden aufgefordert, Türen und Fenster geschlossen zu halten.

Die Hans-Dietrich-Genscher-Straße wurde am Donnerstag ab dem Unternehmen Verpackungen Hoffmann in Richtung Ikea gesperrt, der Verkehr durch das Gewerbegebiet umgeleitet. Das sorgte teilweise für Chaos. Am Freitagmorgen lief der Verkehr in alle Richtungen wieder flüssig.

Die direkt umliegenden Gebäude wurden geräumt – darunter auch das benachbarte Ikea-Haus. Das erklärte Einrichtungshaus-Leiter Stephan Laufenberg am Donnerstag auf Nachfrage unserer Redaktion. Er habe die rund 80 Kunden gebeten, das Haus zu verlassen. „Es sieht so aus, als würden wir morgen wieder öffnen können“, sagte Laufenberg. Das Möbelhaus schaltete die Lüftungsanlage ab, damit der Rauch nicht angezogen wird. Die Feuerwehr nutzte die Sprinklerzentrale von Ikea für das Löschwasser.

Ein Werkstattmeister der benachbarten Scania-Werkstatt hatte am Donnerstag gegen 14.30 Uhr eine erste Explosion auf dem Schrottplatz gehört, weitere folgten. Die Feuerwehr schnitt ein Loch in den Zaun der Werkstatt, um an den dortigen Hydranten zu kommen. „Es hat hier schon mehrfach gebrannt, aber so schlimm wie heute war es noch nie“, sagte Augenzeuge Michael Sturm. Um 14.55 Uhr meldete sich die NINA-Warnapp und gab Handlungsempfehlungen. So sollte das betroffene Gebiet im Bereich Ikea gemieden, Fenster und Türen geschlossen und Klima- und Lüftungsanlagen abgeschaltet werden.

