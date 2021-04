Kostenpflichtiger Inhalt: Corona in Emmerich : Sorgen wegen Test-Tourismus

An der Tankstelle von Horst Derksen in Elten bildet sich eine Schlange von Niederländern vor dem Corona-Schnelltest-Zentrum.

Elten Bis zu 300 Schnelltests werden täglich an der Aral-Tankstelle von Horst Derksen in Elten durchgeführt. Das Gros stammt aus den Niederlanden, darunter nicht nur Pendler. An der Grenze werden sie nicht zurückgeschickt.