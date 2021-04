Zwischen Bienen und Praest : Lückenschluss am Deichkronenradweg

BIENEN/PRAEST Der Reeser Bauhof hat auf der Deichkrone einen provisorischen Radweg angelegt. So können Radfahrer bereits jetzt eine kürzere und sicherere Strecke nutzen.

(RP) Vor genau einem Jahr wurde der neue Deich zwischen Praest und der Niederstraße in Bienen für Radfahrer freigegeben. Eine schöne Strecke, die im Bereich Bienen aber Ortskenntnisse vorausgesetzt hat. So mussten Radfahrer, die beispielsweise von Emmerich kommend nach Rees fahren wollten, an der Niederstraße durch den Ortskern von Bienen, am Bürgerhaus vorbei über die Grietherbuscher Straße in Richtung Rosau fahren.