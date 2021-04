Einsatz in Meerbusch : Feuerwehr löscht Wohnungsbrand in Strümp

Am Freitagmittag brannte es in einem Mehrfamilienhaus an der Camesallee in Strümp. Foto: Feuerwehr Meerbusch

Strümp Brand in einem Mehrfamilienhaus in Strümp: Ein Paketzusteller hatte am Freitagmittag beobachtet, dass Rauch aus einem Fenster einer Wohnung drang. Die Einsatzkräfte konnten das Feuer schnell löschen.

Am Freitagmittag kam es in einem Mehrfamilienhaus an der Camesallee in Strümp zu einem Wohnungsbrand, bei dem eine Person verletzt wurde.

Ein Paketzusteller hatte gegen 12 Uhr bemerkt, dass Rauch aus einer Wohnung im Hochparterre eines dreistöckigen Mehrfamilienhauses drang. Daraufhin rief er sofort die Feuerwehr, die wenige Minuten später am Einsatzort mit drei Löschzügen eintraf. Der Einsatzleiter ließ umgehend zwei weitere Einheiten nachalarmieren.

Die drei anwesenden Bewohner des Hauses konnten sich selbstständig in Sicherheit bringen. Die Feuerwehr begann unmittelbar damit, den Brand zu löschen. Dazu gingen vier Feuerwehrwehrleute unter Atemschutz und mit Strahlrohren ausgestattet in das Gebäude. Innerhalb kurzer Zeit konnte der Brand, der bereits von der Küche auf das Wohnzimmer übergegriffen hatte, gelöscht werden. Auf Grund der Hitzeentwicklung war zu diesem Zeitpunkt bereits ein Fenster in der Brandwohnung geborsten und dichter Bandrauch zog über das Gebäude.

Die Bewohnerin der Brandwohnung wurde zur weiteren Untersuchung vom Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Weitere Personen kamen nicht zu Schaden.