Wegen Corona : BGE will Erleichterung für Wirte

Im Sommer draußen an der Promenade sitzen: Für die Außengastronomie auf öffentlichen Wegen müssen Wirte eine Gebühr bezahlen. Die BGE will, dass die bis Ende des Jahres nicht erhoben wird. Foto: Markus van Offern (mvo)/van Offern, Markus (mvo)

EMMERICH BGE-Antrag: Um die von Corona gebeutelten Restaurantbetreiber und Wirte zu entlasten, soll die Stadt auf die Gebühren für die Außengastronomie verzichten.

In Emmerich ist es so geregelt, dass Wirte und Restaurantbetreiber eine Gebühr an die Stadt zahlen müssen, wenn sie Außengastronomie außerhalb eines Privatgeländes betreiben. Die Höhe richtet sich nach dem Platz, der dafür in Anspruch genommen wird und die Zeiten, zu denen dort Tische und Stühle stehen. Da kann dann schon mal ein schönes Sümmchen zusammenkommen.