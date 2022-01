Betrugsmasche : 82-Jähriger wurde mit Schock-Anruf überlistet

Emmerich Ein 82-jähriger Emmericher ist einer perfiden Betrugsmasche aufgesessen. Dem Mann war am Telefon vorgegaukelt worden, seine Tochter müsse ins Gefängnis. Er übergab daraufhin eine „Kaution“.

(RP) Der Betrug am Telefon spielte sich bereits am Freitag (21.

Januar 2022) ab. Der 82-jährige Senior aus Emmerich war morgens von einem Anruf eines angeblichen Polizeibeamten geweckt worden, der vorgab, seine Tochter wäre in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt, so dass nur die Übergabe einer hohen Kaution verhindern könne, dass sie ins Gefängnis müsse. Im Hintergrund hörte der Emmericher scheinbar die weinerliche Stimme seiner Tochter. In Sorge um das Wohl seiner Tochter und durch diesen Schockanruf verunsichert, ließ sich der Senior auf die Zahlung der „Kaution“ ein und übergab sie an der Berliner Straße gegen 15.30 Uhr an eine Abholerin.