Nur zur Erinnerung : Spargeltag: Am Sonntag lockt das „weiße Gold“ nach Elten

Elten Am Wochenende gibt es Rundgänge auf Spargelhöfen und natürlich auch Köstlichkeiten zum Probieren.

Am Sonntag, 28. April, findet die zwölfte Auflage des Eltener Spargeltags statt. Ab 11 Uhr besteht die Möglichkeit, die Spargelhöfe Derksen und van Bebber zu besuchen. Ausnahmsweise ist an diesem Tag der Blick hinter die Kulissen der Spargelhöfe erlaubt. Auf beiden Höfen werden Führungen angeboten (11 Uhr, dem Spargelhof van Bebber, Probstei 20/ 13 und 15 Uhr Spargelhof Derksen, Alter Beeker Weg 80). Selbstverständlich kann auch frischer Spargel erstanden werden. Von 11 bis 15 Uhr besteht zudem in vier Eltener Restaurants die Möglichkeit, sich sein Spargellieblingsgericht zu bestellen oder mal etwas Besonderes auszuprobieren. Das Hotel Wanders bietet unter anderem ein Spargel-Kennenlernmenü an. In den Eltener Ratsstuben gibt es Spargelflammkuchen. Und auch bei „Capitan Cook“ und im Wirtshaus stehen natürlich leckere Spargelgerichte auf der Speisekarte.