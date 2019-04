Lasst es euch schmecken! : Gartencafé und „Pfarradralley“ in Hüthum

Gartencafé und „Pfarradralley“ in Hüthum

HÜTHUM (RP) Die Hüthumer Gartencafé Saison beginnt am Sonntag, 5. Mai. Ab 14.30 Uhr werden Kuchen, Waffeln und Kaffee angeboten. Auch am 19. Mai und 26. Mai öffnet das Gartencafé seine Pforten. Für Sonntag, 19. Mai, laden Pfarreirat und Gemeindeausschuss zur „Pfarrradralley“ ein.

Sie beginnt nach dem Gottesdienst gegen 11.30 Uhr für Jung und Alt an der St.-Georg-Kirche. Die Strecke führt über Elten, Rietbroek, Voorthuysen und den Borgheeser Wald. Es werden ausreichend Pausen gemacht, in denen Spiel und Spaß für Groß und Klein geboten wird. Ziel ist dann das Pfarrzentrum Hüthum, wo das Gartencafé zum gemütlichen Ausklang mit Kaffee und Kuchen einlädt. Am 26. Mai gibt es ab 16.30 Uhr zusätzlich Leckeres vom Grill und Salate. Förderverein St.-Georg-Kirche, Hüthumer Musikverein, Pfarreirat, Gemeindeausschuss, KAB und kfd laden dazu ein.