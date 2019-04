Mundart-Abend : Großes Interesse am „Rääße Platt“

Rees Agnes Jay, der Männergesangsverein Harmonie und der Reeser Proot-Platt-Club sorgten für einen amüsanten Abend.

Dass das Platt keine Schriftsprache sei und dass es keinen „Duden“ für die Reeser Mundart gibt, machte Agnes Jays Recherchen in den letzten sieben Jahren nicht gerade leichter. „Ich habe Texte gefunden, in denen auf einer Seite dasselbe Wort auf drei verschiedene Arten geschrieben steht“, sagte Agnes Jay und zeigte anhand zweier Fotos auch ein aktuelles Beispiel: Am Schaukasten beim Fähranleger steht „Räässe Pöntje“, wohingegen auf der Fähre selbst „Rääße Pöntje“ steht.

Der Prott-Platt-Club trug unterhaltsame Geschichten von Hermann Klemme vor. 1912 in Rees geboren, machte er in Emmerich sein Abitur und studierte Theologie in Österreich, wo er bis zu seinem Tod im Jahr 1983 lebte. In den 30er Jahren hatte Klemme als Student viele Beiträge für den „Reeser Allgemeinen Anzeiger“ geschrieben, die jetzt in Mundart vorgelesen wurden. So sorgte die Geschichte, die Mariehilde Henning, erste stellvertretende Bürgermeisterin von Rees, vortrug, für viele Lacher: Das schwächliche 13. Ferkel eines Wurfs wird von der Bäuerin mit der Flasche gesäugt und in einer Wiege zum Schlafen niedergelegt, wo es mit einem Baby verwechselt wird, das dem Bauer „wie aus dem Gesicht geschnitten“ ist.