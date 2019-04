Konzert : Nachwuchs-Geiger spielen im „Streicher-Atelier“ vor

Rees Der „Geigenpapst vom Niederrhein“ und seine Schüler präsentieren am Sonntag ihr Können.

(RP) Georg Michel – der so genannte „Geigenpapst vom Niederrhein“ – unterrichtet auch nach seiner Trennung vom „Haldern Strings“ weiter: Am Sonntag, 28. April, 16 Uhr, gibt es zunächst ein Schülervorspiel in seinem „Streicher-Atelier“ getauften Domizil Irmgardisweg 15.