Platz für 72 Fahrzeuge : Rees: Neuer Parkplatz am Westring ist fertig

REES Mit den abgeschlossenen Pflanzarbeiten des Bauhofbetriebes steht der neue Parkplatz am Westring nun den Autofahrerinnen und Autofahrer als zusätzliche innenstadtnahe Parkfläche in Rees zur Verfügung.

72 Stellflächen, davon zwei Behindertenparkplätze, sind jetzt frei gegeben und wurden in erster Linie als Ersatz für die geduldeten Parkflächen am ehemaligen Niag-Gelände angelegt.

„Im Zuge der bald startenden Bauarbeiten des Stadtgarten-Quartiers am Delltor fallen diese Parkplätze weg, so dass wir vor allem für die Beschäftigten in der Reeser Innenstadt eine Möglichkeit für kostenfreies Dauerparken schaffen wollten“, erklärt Bürgermeister Christoph Gerwers. Die Parkflächen seien nicht nur zweckmäßig, sondern fügten sich schon bald in die begrünte Umgebung des Froschteiches ein. So haben Mitarbeiter des städtischen Bauhofbetriebes acht Eschen, eine Zwergmispel-Hecke, zahlreiche Stauden sowie Rasen und eine Wildblumenwiese gepflanzt und eingesät.