Neue Abstellmöglichkeiten an der Musikschule : Mehr Stellplätze für Räder am Busbahnhof in Haldern

Mehr Stellplätze für Räder am Busbahnhof in Haldern

20 zusätzliche Abstellmöglichkeiten soll es noch in diesem Frühjahr an der Musikschule geben. Bäume müssen dafür nicht gefällt werden.

(bal) Am Busbahnhof in Haldern soll es noch in diesem Frühjahr 20 zusätzliche Stellplätze für Fahrräder geben. Das geht aus einem Antwortschreiben von Bürgermeister Christoph Gerwers auf eine Anfrage der CDU-Fraktion hervor.

Wie berichtet, hatte die CDU-Fraktion im Rat der Stadt Rees bittet die Stadtverwaltung zu prüfen, in wie weit die Möglichkeit besteht weitere Abstellmöglichkeiten für Fahrräder am Busbahnhof (Wilhelm Buckermann Straße) zu schaffen. Laut Fraktionschef Dieter Karczewski erfreue sich der ÖPNV in Haldern auch dank der neu gestalteten Bushaltestelle, dem eigentlichen Busbahnhof Halderns, zunehmender Beliebtheit. Leider komme es vermehrt zu Situationen, in denen insbesondere Fahrräder in chaotischer Weise rund um das Wartehäuschen abgestellt würden. In Einzelfällen sei die bedenklich, wenn Personen aus dem Bus aus- oder zusteigen.