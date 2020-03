Festival bei Tepferdt : Neuer Schwung für Rock im Saal

Info

Termin Samstag, 28. März, Gasthof Tepferdt, Haldern, Klosterstraße 33.

Vorverkaufsstellen Karten für Rock im Saal gibt es im Vorverkauf im Haldern Pop Shop, im Halderner Lädchen, bei der Touristeninformation der Stadt Rees am Markt, im Avon Lädchen Millingen und in Bocholt im First Reisebüro Drachter sowie online unter www.rock-im-saal.de.

Preis Die Eintrittskarten kosten 17 Euro das Stück plus Vorverkaufsgebühren.