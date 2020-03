Versuchte Vergewaltigung : Sexualdelikt: 29-Jähriger in U-Haft

ISSELBURG Einem 29 Jahre alten Isselburger wird die versuchte Vergewaltigung einer 14-Jährigen vorgeworfen. Nachdem er auf der Straße wiedererkannt wurde, nahm ihn die Polizei fest.

(RP) Die Polizei hat am Sonntag einen 29-Jährigen aus Isselburg wegen des dringenden Verdachts der versuchten Vergewaltigung festgenommen. Der Mann befindet sich jetzt in Untersuchungshaft.

Aus Angst suchte sie das Wohnhaus ihrer Großeltern auf. Als sie das Tor zu deren Grundstück öffnen wollte, stand der Fremde plötzlich hinter ihr, hielt sie fest und berührte sie unsittlich. Dem Mädchen gelang es, gegen das Tor zu schlagen, so dass sie den Täter dadurch vermutlich verschreckte und er von ihr abließ. Er floh in Richtung Münsterdeich/Drengfurter Straße.

Verwandte machten sich zusammen mit der 14-Jährigen, vor dem Eintreffen der Polizei, auf die Suche nach dem Täter und trafen ihn auf der Minervastraße an einer Bushaltestelle an. Der Täter bemerkte dies und flüchtete in bisher unbekannte Richtung.

Ein Familienangehöriger der 14-Jährigen wurde am Sonntagabend in Isselburg auf einen Mann aufmerksam, auf den die Täterbeschreibung zutraf. Er sprach den Verdächtigen an, der sich daraufhin entfernte. Der Zeuge informierte die Polizei, die den Verdächtigen kurz darauf festnahm. Es handelt sich um einen in Isselburg lebenden 29-jährigen Mann.