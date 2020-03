Tom-Sawyer-Wettbewerb : „Rollentausch“ beim Schreib-Kontest

Info

Der Preis Der Tom-Sawyer-Preis ist mit Geld- und Sachpreisen im Wert von fast 4000 Euro dotiert. Einsendeschluss für die Geschichten, Kurzdramen und Gedichte ist der 21. Juni 2020. Die besten Beiträge werden bei einer Feierstunde im Reeser Bürgerhaus am Sonntag, 29. November, ausgezeichnet.

So macht man mit Die Beiträge können per E-Mail an tomsawyer@stadt-rees.de oder per Post an die Stadtbücherei, Tom Sawyer Preis, Postfach 1362 in 46459 Rees geschickt werden. Das Teilnahmeformular steht auf der Seite tom-sawyer-preis.de zum Download bereit.