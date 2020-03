Fußball : Raritäten aus der Fußball-Bundesliga

Rees Hilmar Ulland, Sportkegler des SKV Rees, stellt in der Stadtbücherei Wesel Autogramme und Alben zur Fußball-Bundesliga aus. Die meisten Exponate stammen von seinem Freund Richard Dittmann.

Das handtuchgroße Geschäft war stets vollgestopft, man konnte sich kaum darin umdrehen. Überdies musste man die Öffnungszeiten kennen. Nur zehn Stunden in der Woche konnte man Ulland dort antreffen. Er betrieb seinen Laden nebenberuflich, fast als Hobby. Dass er nun in der Reihe „Mein kleines Hobby“ in der Weseler Stadtbücherei die Ausstellung „Fußball-Bundesliga und Autogramme“ zeigt, hat viel mit diesem Mekka der Philatelisten und Numismatiker zu tun. Denn hier wurde immer auch über Fußball philosophiert.

Die Autogramme in den beiden Glasvitrinen lesen sich wie ein Who is Who des Fußballs. Sie reichen von aktuellen Bayern-Stars bis zu Bundesliga-Urgesteinen des MSV Duisburg. Zu diesem Club hatte Richard Dittmann ein besonders enges Verhältnis. Dass er allen Spielern Auge in Auge die Unterschriften abgerungen hat, ist nicht zu vermuten. Eher glaubt Hilmar Ulland, dass das wohl mal beim Besuch eines Trainings vorkam, er aber die meisten Sportler beziehungsweise Vereine angeschrieben und um Autogramme gebeten hat. So ist der Borther wohl auch mit Künstlern, Politikern und Schauspielern verfahren, deren Autogramme er ebenfalls seit 1958 gesammelt hatte. In Sachen Fußball markierte Bernhard Dietz 1964 den Einstieg. Es sollten allein sieben MSV-Alben werden.