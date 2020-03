Politische Debatte : Es bleibt beim „Reeser Örtchen“

Der Rat lehnt den Antrag der SPD für ein öffentliches WC in der Stadt ab. Durch die Kooperation mit den Gastronomen gebe es genügend Möglichkeiten, um auch in der City auf die Toilette gehen zu können, sagen CDU und FDP.

Weil die Stadtverwaltung bereits in ihrer Stellungnahme auf die hohen Anschaffungs- und Unterhaltskosten verwiesen hatte, die eine öffentliche Toilette verursachen würde, regte Cronen-Slis an, statt über einen Neubau, den sich die SPD beispielsweise in Höhe des Skulpturenparks vorstellen könnte, über einen Umbau der Anlage an der Jungblutstraße in eine selbstreinigende Toilette nachzudenken. Der Standort sei jetzt sicherer als früher: „Dort sind in der Zwischenzeit Neubauten entstanden. Die Ecke ist jetzt nicht mehr so dunkel und abgelegen wie zuvor.“