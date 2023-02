Verdi-Proteste Sparkassen, Bürgerbüros, Kitas – legt der Warnstreik Duisburg lahm?

In Duisburg ist am Mittwoch mit Einschränkungen der Bürgerbüros in den Stadtbezirken, der Kfz-Zulassungsstelle und anderen städtischen Dienstleistungen zu rechnen. Aber auch einzelne städtische Kitas würden am Mittwoch geschlossen bleiben, so die Gewerkschaft. Welche Kindertageseinrichtungen im Einzelnen betroffen sind, teilte die Gewerkschaft nicht mit. In der Vergangenheit waren die betroffenen Eltern meist im Vorfeld bereits „gewarnt“ worden. Bei den Sparkassen werde es zu Engpässen im Kundenservice kommen.