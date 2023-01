Fragen und Antworten zur Tarifrunde im öffentlichen Dienst Gewerkschaften fordern mehr als zehn Prozent Lohnplus für Millionen Staatsbedienstete

Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi und der Beamtenbund fordern für 2,5 Millionen Angestellte bei Bund und Kommunen sowie Hunderttausende Beamte ein kräftiges Gehaltsplus von über zehn Prozent. Kommt die Arbeitgeberseite ihnen nicht entgegen, drohen empfindliche Warnstreiks in den kommenden Wochen. In Potsdam beginnt am Dienstag die erste Tarifrunde. Die wichtigsten Fragen und Antworten zu den Tarifverhandlungen im Überblick.