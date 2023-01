“Dramatische Entwicklung“ Ausbildungsplatzsuche für Hauptschüler wird immer schwieriger

Abiturientinnen und Abiturienten streben zunehmend in Ausbildungsberufe, für Hauptschülerinnen und Hauptschüler wird die Suche danach hingegen zunehmend schwieriger. Zu diesem Ergebnis kommt eine am Dienstag veröffentlichte Untersuchung im Auftrag der Bertelsmann-Stiftung. Demnach stieg der Anteil der Abiturientinnen und Abiturienten, die sich nach dem Schulabschluss für eine Berufsausbildung entscheiden, in dem Zehn-Jahres-Zeitraum zwischen 2011 und 2021 von etwa 35 Prozent auf rund 47 Prozent.