Weihnachten in Ratingen Die große Sehnsucht nach dem Frieden

Es sind schwere Zeiten für ein friedvolles Zusammenleben von Menschen verschiedener Glaubensüberzeugungen weltweit. Matthias Leithe, Pfarrer an der Versöhnungskirche in Ratingen West, weiß dies nur zu gut. Er gehörte damals, also im Jahr 2015, zu den Mitorganisatoren der großen Ratinger Gedenkveranstaltung nach dem Anschlag auf das Sartire-Magazin Charlie Hebdo. An einem Sonntag zogen mehr als 5.000 Menschen durch die Innenstadt. Und noch immer sind diese Bilder der Menschenmenge, die sich mit Kerzen und Lichtern durch Ratingen bewegte, sehr präsent.