Union ringt um Migrationspolitik Tête-à-Tête mit den „Merkelianern“

Nicht erst, aber vor allem seit den Silvesterkrawallen in Berlin und den Äußerungen von Parteichef Friedrich Merz in einer Talksendung über „kleine Paschas“ in Migrantenfamilien brodelt es in der Union. Wobei man sagen muss, dass Merz sich in der Sendung differenzierter geäußert hat - der „Pascha“-Satz hängt ihm freilich nach. Dass Klärungsbedarf besteht, belegen auch jüngste Äußerungen etwa von Schleswig-Holsteins Ministerpräsidenten Daniel Günther.