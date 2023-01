Wachsende Kritik an Scholz von FDP und Grünen Der Streit in der Ampel über Leopard-Panzer gewinnt an Schärfe

Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) kündigte an, bald in die Ukraine reisen zu wollen. Am Freitag hatte er in Ramstein erklärt, zunächst solle der Bestand an Leopard-Panzern in Deutschland bei der Bundeswehr und der Industrie geprüft werden. Eine solche Prüfung habe es längst gegeben, eine Liste der verfügbaren Panzer liege seit dem Frühsommer 2022 vor, meldete daraufhin der „Spiegel“. Er habe sein Haus angewiesen, die Panzerlieferungen vorzubereiten, um von einer Entscheidung des Kanzlers nicht überrascht zu werden, so Pistorius.