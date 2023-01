Staatliche Aktien-Investments Vom Atomfonds lernen

Die Kameras waren schon an, als sich Bundesfinanzminister Christian Lindner daran erinnerte, dass es in den nächsten 60 Minuten um die Chancen junger Menschen, sprich Generationengerechtigkeit, gehen sollte. Also schnell die Krawatte abgelegt, dann konnte es losgehen. Bewusst hatte er den Termin kurz vor die Ankündigung von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil gelegt, dass im gesetzlichen Rentensystem eine „Aktienrücklage“ aufgebaut werden soll. Denn es war Lindners FDP, die dies in den Koalitionsvertrag der Ampel eingebracht hatte.