Kitas, Nahverkehr und Co. In NRW drohen bis März weitere Streiks

Straßenbahnen blieben im Depot, Mülltonnen wurden nicht geleert und Kita-Kinder mussten zuhause blieben: Der Warnstreik von Verdi zog am Donnerstag viele Bürger in Nordrhein-Westfalen in Mitleidenschaft. Und es wird nicht der letzte Streik in dieser Tarifrunde sein.